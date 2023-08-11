Чемпионка России Сподаренко сменила спортивное гражданство

Чемпионка России, 25-летняя пловчиха Софья Сподаренко приняла решение о смене спортивного гражданства, теперь она будет выступать за Казахстан.

«Вся соответствующая процедура пройдена. В состав сборной она давно не входила, никаких вопросов к этому переходу не возникло», — приводит слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова «Матч ТВ».

Сподаренко уже прошла необходимую процедуру и получила разрешение на переход после соответствующего карантина. Её последнее выступление за российскую национальную команду состоялось на летней Универсиаде 2019 года в Неаполе (Италия).

Сподаренко родилась в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. Она стала чемпионкой России в 2018 году на дистанции 50 м баттерфляем.