Рекордсмен мира на 100 м в категории U20 отстранён из-за допинга

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) заявила о расследовании в отношении 18-летнего суринамца Иссама Асинги, сообщает Associated Press. Бегун временно отстранён от участия в соревнованиях, график рассмотрения дела пока не известен. AIU уведомила спортсмена, живущего во Флориде, о подозрении в положительном результате допинг-теста на запрещённое вещество GW1516.

Всего две недели назад Асинга обновил мировой рекорд среди юношей до 20 лет — 9,89 секунды на чемпионате Южной Америки в Бразилии. Этот результат также является рекордом континента среди взрослых. Он является самым молодым спринтером, пробежавшим 100 м быстрее чем за 10 секунд.

Ещё в апреле Асинга показал время 9,83 с, опередив на соревнованиях в Клермонте (штат Флорида), чемпиона мира на 200 м Ноа Лайлза, но тот результат не стал рекордным из-за слишком сильного ветра. Позднее на соревнованиях в Лаббоке (Техас) суринамец пробежал быстрее 20 секунд дистанцию 200 м — 19,97.

Вещество GW1516 было разработано для повышения выносливости и сжигания жира, но не прошло медицинские тесты. Во время испытаний на грызунах было обнаружено, что оно вызывает рак. В 2013 году Всемирное антидопинговое агентство предупредило спортсменов, что это вещество представляет токсическую угрозу для здоровья, если его использовать для улучшения спортивных результатов.