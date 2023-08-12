Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Рекордсмен мира на 100 м в категории U20 отстранён из-за допинга

Рекордсмен мира на 100 м в категории U20 отстранён из-за допинга
Аудио-версия:
Комментарии

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) заявила о расследовании в отношении 18-летнего суринамца Иссама Асинги, сообщает Associated Press. Бегун временно отстранён от участия в соревнованиях, график рассмотрения дела пока не известен. AIU уведомила спортсмена, живущего во Флориде, о подозрении в положительном результате допинг-теста на запрещённое вещество GW1516.

Всего две недели назад Асинга обновил мировой рекорд среди юношей до 20 лет — 9,89 секунды на чемпионате Южной Америки в Бразилии. Этот результат также является рекордом континента среди взрослых. Он является самым молодым спринтером, пробежавшим 100 м быстрее чем за 10 секунд.

Ещё в апреле Асинга показал время 9,83 с, опередив на соревнованиях в Клермонте (штат Флорида), чемпиона мира на 200 м Ноа Лайлза, но тот результат не стал рекордным из-за слишком сильного ветра. Позднее на соревнованиях в Лаббоке (Техас) суринамец пробежал быстрее 20 секунд дистанцию 200 м — 19,97.

Вещество GW1516 было разработано для повышения выносливости и сжигания жира, но не прошло медицинские тесты. Во время испытаний на грызунах было обнаружено, что оно вызывает рак. В 2013 году Всемирное антидопинговое агентство предупредило спортсменов, что это вещество представляет токсическую угрозу для здоровья, если его использовать для улучшения спортивных результатов.

Материалы по теме
Олимпийского чемпиона в прыжках с шестом отстранили за нарушение антидопинговых правил
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023