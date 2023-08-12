Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил спортсменов с Днём физкультурника, который отмечается сегодня, 12 августа.

«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни.

В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы. В регионах проводятся такие масштабные мероприятия, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания», «Всероссийские юношеские Игры боевых искусств», другие интересные спартакиады и турниры. Все они способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодёжи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов. В этой связи особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.

Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента России.