Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил спортсменов с Днём физкультурника, который отмечается сегодня, 12 августа.
«Этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей – тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни.
В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы. В регионах проводятся такие масштабные мероприятия, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания», «Всероссийские юношеские Игры боевых искусств», другие интересные спартакиады и турниры. Все они способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодёжи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов. В этой связи особые слова признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставникам, всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.
Желаю вам успехов, удачи и всего наилучшего», — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте президента России.
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