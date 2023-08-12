«Да вы офигели вообще!» Киселёв рассказал о реакции Шубенкова на поражение на ЧР

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв рассказал, как Сергей Шубенков отреагировал на второе место в беге на 110 метров с барьерами на чемпионате России — 2023.

«Когда я был на открытом чемпионате Беларуси, то разговаривал с парой тренеров – никто не ждал от Шубенкова быстрых секунд и яркого выступления. В полуфинале он пробежал за 13,67, можно было предположить, что в финале будет примерно 13,55–13,57. В принципе, я смог бы с ним зарубиться. Но я вообще не понимаю, как он вышел на старт после такой травмы! Сергей показал своё время в финале (13,48), свои секунды. Он просто не рассчитывал, что мы так пробежим. После забега Шубенков мне сказал: «Да вы офигели вообще! Весь сезон бегали по 13,80, а тут уже в полуфинале 13,43, 13,52, в финале из 13,40 – что происходит?» — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.