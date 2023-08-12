«Я понял, что не смогу жить с ними». Чемпион России — об алкоголизме родителей

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв, выступающий в беге с барьерами, рассказал о непростых отношениях с родителями и проблемах в семье.

«Я ребёнок с тяжёлым жизненным опытом и сложной жизненной позицией. Мне пришлось съехать от родителей, так как иначе я не смог бы профессионально заниматься спортом. Я поставил всё на красное, если можно так выразиться. Они совершенно не против спорта. Они в этот момент были пьяны, им было не до меня.

Я уже давно это пережил и принял. Просто мои родители, как и половина России, немножко больны алкоголизмом. Мы жили от кодировки до кодировки. Когда это случалось, четыре года всё было прекрасно. Я знал, что они поддержат моё желание чем-то заниматься, будут со мной, будут за меня. Но в один момент, когда я только начал заниматься спортом довольно серьёзно, они вновь начали пить. И я понял, что больше не смогу жить вместе с ними. Мне нужно было тренироваться, готовиться к соревнованиям, быть морально расслабленным. В свои 14 лет я отлично всё понял.

Ну какой спорт, какие, на хрен, соревнования, когда пьяные родители начинают кричать, ругаться? И я просто сказал, что ухожу. Собрал манатки и поехал к бабушке с дедом. Поскольку они большую часть времени проводят в деревне, я живу в их квартире один. Бабушка с дедом ничего для меня не жалеют, я любимый внук в семье. Родители живут неподалёку. То начинают, то заканчивают. Они меня звали обратно, но я отказался, поскольку знаю, к чему это всё приведёт. Это просто не изменить, как бы я этого ни хотел. Я много раз разговаривал, убеждал, уговаривал, но это не работает. Они взрослые люди, им не вбить в голову, что алкоголь – это плохо. Именно поэтому я практически не употребляю алкоголь. Разве что за редкими исключениями по особым поводам», — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.