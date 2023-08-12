Победитель Шубенкова: зачем становиться чемпионом, если за 3-е место столько же платят?

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв, выступающий в беге с барьерами, рассказал о финансовой стороне спорта и противостоянии с Сергеем Шубенковым.

«Безусловно, лёгкая атлетика дала мне финансовую свободу. Без лёгкой атлетики я бы и машину себе такую никогда не купил. После успешных первенств и чемпионатов мне повысили зарплату. Тогда я и решил воплотить в жизнь свою вторую мечту. Думал даже квартиру купить, но они подорожали, а у меня и на первый взнос денег не было. Пока мне достаточно. Но хотелось бы всё равно видеть разницу между тем, когда ты становишься чемпионом России, и тем, когда занимаешь третье место на чемпионате страны. Сейчас её в плане зарплаты вообще нет. Это немного грустно и демотивирует. Ну какой смысл становиться чемпионом, если тебе и за третье место будут столько же платить? Какой профит?

Да и вообще. Вот я выиграл, побежал к народу эмоциями делиться, а они не рады. Они в шоке. Как?! Как он обогнал Шубенкова? Я подбежал к пацанам, чтобы фотку сделать, а Сергея нет, у него интервью берут. Я не понимаю. Ведь я выиграл, а интервью у него берут. Что мне ещё нужно сделать, чтобы меня признали? В космос полететь?» — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.