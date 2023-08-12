Чемпион-легкоатлет: все вынуждены смотреть на футболистов, которые ни черта не умеют

Российский легкоатлет Анатолий Киселёв, выступающий в беге с барьерами, высказался о популяризации лёгкой атлетики.
«В нашем спорте знают только Ласицкене, Шубенкова и Сидорову. Но ситуация потихоньку меняется. Мне повезло, поскольку я начал что-то выигрывать, когда за лёгкую атлетику стали платить деньги, платить призовые. Когда я только начал завоёвывать себе имя в барьерном спринте, только начал появляться на соревнованиях, то подружился с Константином Шабановым. И он рассказывал, что многие собирались заканчивать карьеру, потому что не видели смысла выступать на соревнованиях, где ничего не платят. А теперь начали платить, и почему бы ещё не побегать?
Но самое обидное, что лёгкую атлетику просто не раскручивали. Я только в последний год стал замечать, что людям интересно смотреть на наш вид спорта. Приехал в Челябинск и просто обомлел от того, что народ сам пришёл на трибуны, никто никого принудительно не сгонял. И все довольны, всем нравится. Я в шоке был. Оказывается, нужна была просто правильная, хорошая реклама и народ потянется и в сам спорт, и на трибуны. И вкладывать в это деньги будут.
А сейчас все вынуждены смотреть на наших футболистов, которые ни черта не умеют. Ну как такое может быть, когда команда из Медиалиги выходит против основы ЦСКА и выносит её? Какие, на хрен, там спортсмены, если люди просто кучкой собрались и вас обыграли? Что происходит?» — сказал Киселёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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