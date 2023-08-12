Карлсен обыграл Иванчука в первой партии матча 1/8 финала Кубка мира
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Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен одержал победу в первой партии матча 1/8 финала Кубка мира, проходящего в Баку (Азербайджан). Спортсмен обыграл украинца Василия Иванчука со счётом 1:0, завершив партию на 43-м ходу.
Матчи 1/8 финала проходят с 12 по 14 августа. Далее Карлсен и Иванчук сыграют вторую партию своего матча, в случае победы украинского шахматиста спортсмены определят сильнейшего на тай-брейке.
Напомним, три лучших спортсмена по итогам Кубка мира получат право сыграть на турнире претендентов в 2024 году.
Финальный матч Кубка мира в Баку пройдёт с 22 по 24 августа, тай-брейк, при необходимости, будет сыгран 25 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн.
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