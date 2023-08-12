Том Пидкок стал чемпионом мира по маунтинбайку в кросс-кантри

24-летний британский велогонщик Томас Пидкок стал чемпионом мира по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Гонка состоялась в рамках чемпионата мира по велоспорту UCI, проходящего с 5 по 13 августа в Глазго (Шотландия).

Второе место занял 27-летний новозеландский гонщик Сэм Гейз, третьим стал 37-летний швейцарец Нино Шуртер. Матье ван дер Пул (Нидерланды), ставший в Глазго чемпионом мира по шоссейному велоспорту (победа в гонке с дистанцией 271 км), выбыл на старте гонки, упав с велосипеда.

С 2021 года Пидкок выступает за британскую команду Ineos Grenadiers. Гонщик является победителем Олимпиады-2020 в кросс-кантри. В 2022 году он выиграл один из этапов веломногодневки «Тур де Франс», и в том же году стал чемпионом мира по велокроссу и чемпионом Европы в кросс-кантри.