Магнус Карлсен пожаловался на психологическую усталость на Кубке мира

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен пожаловался на психологическую усталость после победы в первой партии матча 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан).
Напомним, Карлсен борется за выход в четвертьфинал с украинцем Василием Иванчуком. Первая, победная для норвежца партия завершилась на 43-м ходу. Далее Карлсен и Иванчук сыграют вторую партию своего матча, в случае победы украинского шахматиста спортсмены определят сильнейшего на тай-брейке.
«Моя нервная система ещё не до конца восстановилась за последние пару дней. Я опять немного нервничал и чувствую, что мне нужен день отдыха», — сказал Карлсен в послематчевом интервью.
Ранее Карлсен заявил: «Честно говоря, с самого первого дня Кубка мира меня мучит вопрос: что я вообще здесь делаю?»
- 13 августа 2023
-
09:45
- 12 августа 2023
-
19:54
-
17:29
-
16:31
-
15:45
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:16
-
13:15
-
12:50
-
12:00
-
11:57
-
03:57
-
02:24
- 11 августа 2023
-
20:55
-
20:38
-
20:27
-
19:36
-
19:25
-
19:15
-
17:30
-
17:23
-
16:52
-
16:43
-
16:31
-
16:24
-
15:25
-
15:21
-
15:18
-
14:51
-
12:52
-
12:49