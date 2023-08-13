Магнус Карлсен пожаловался на психологическую усталость на Кубке мира

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен пожаловался на психологическую усталость после победы в первой партии матча 1/8 финала Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан).

Напомним, Карлсен борется за выход в четвертьфинал с украинцем Василием Иванчуком. Первая, победная для норвежца партия завершилась на 43-м ходу. Далее Карлсен и Иванчук сыграют вторую партию своего матча, в случае победы украинского шахматиста спортсмены определят сильнейшего на тай-брейке.

«Моя нервная система ещё не до конца восстановилась за последние пару дней. Я опять немного нервничал и чувствую, что мне нужен день отдыха», — сказал Карлсен в послематчевом интервью.

Ранее Карлсен заявил: «Честно говоря, с самого первого дня Кубка мира меня мучит вопрос: что я вообще здесь делаю?»