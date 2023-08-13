Винер — сёстрам Авериным: не можете себе представить, как я вас люблю

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер поздравила многократных чемпионок мира, сестёр Дину и Арину Авериных с днём их рождения. Сегодня, 13 августа гимнасткам исполняется 25 лет.

«Дорогие девочки, не можете себе представить, как я люблю вас и благодарна вам за стойкость, мужество, любовь, патриотизм и огромное трудолюбие. Теперь вы уже красавицы, которые могут занимать ведущие места на подиумах не только мировой художественной гимнастики, но и мировой моды. Вы всегда великолепно со вкусом одеты, причёсаны. Имеете огромную популярность и любовь нашей страны. Что и говорить — всего мира!

Поздравляю вас, ваших родителей и всех любителей художественной гимнастики с днём вашего рождения. Желаю вам быть здоровыми, счастливыми, любимыми и успешными всегда и во всём под мирным небом нашей любимой родины», — приводит слова Винер «Матч ТВ».