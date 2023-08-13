Замминистра спорта РФ — об Играх СНГ: призовые не предусмотрены, это спортивный праздник

Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов заявил, что Министерство спорта РФ рассмотрит возможность выплаты призовых победителям и призерам II Игр стран СНГ.

«На данный момент для победителей и призёров Игр стран СНГ призовые не предусмотрены, это для нас прежде всего спортивный праздник для спортивного результата и конкурентности. Субъекты РФ, откуда у нас спортсмены, делают свои программы мотивации. Но мы по итогам действительно успешного выступления на самом деле подумаем про призовые», – приводит слова Морозова ТАСС.

Вторые в истории Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа на территории Беларуси. Соревнования проводятся в открытом формате — это означает, что их участниками могут стать и представители любой другой страны, не входящей в состав СНГ.