II Игры стран СНГ в Беларуси объявлены закрытыми. Россия победила в общем медальном зачёте

Сегодня, 13 августа, состоялась церемония закрытия II Игр стран СНГ, которые проходили в 11 городах Беларуси. Флаг Содружества Независимых Государств в торжественной обстановке был передан представителям организационного комитета следующих Игр, которые пройдут в 2025 году в Азербайджане.
«Несмотря ни на какие санкционные барьеры, на протяжении десяти дней в Белоруссии царили спорт, мир и дружба. Тот факт, что для участия во вторых Играх стран СНГ в Белоруссию прибыли не только наши друзья по Содружеству, но и спортсмены из 13 стран дальнего зарубежья, наглядно и убедительно показывает, что в спорте нет и не может быть границ между государствами, нет и не должно быть политики и дискриминации. Прошедшие соревнования ещё раз продемонстрировали, что в настоящем спорте есть только честная борьба, равноправие и по-настоящему праздничное настроение», — сказал на церемонии закрытия генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Отметим, что сборная России победила в медальном зачёте турнира. На счету россиян 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. Второе место у команды Беларуси (48-78-110), третье — у Узбекистана (28-25-52).
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