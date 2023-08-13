Замминистра спорта РФ: смена спортивного гражданства для нас потеря

Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов поделился мнением о смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Смена спортивного гражданства спортсменами для нас рассматривается как потеря, мы хотим растить спортсменов, которые будут выступать за нашу страну. Мы считаем это почётной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря. Мы хотим, чтобы спортсмены соревновались, выступали в составе сборной России, но врагом никого здесь не делаем, это личный выбор каждого спортсмена.

Мы с каждой федерацией на связи, в каждой смене спортивного гражданства есть какой-то свой трек. Это не лавинная ситуация, гражданство меняли и до всех событий. Не могу сказать, что это гигантские цифры, но это для нас потеря. Мы стараемся общаться со спортсменами, убеждать их в том, что они должны выступать за свою родину», – приводит слова Морозова ТАСС.

Согласно данным Минспорта, с начала 2022 года российское спортивное гражданство сменили 67 человек.