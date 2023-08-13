Зимние Олимпийские игры в 2030, 2034 или 2038 году могут пройти в Швейцарии

Олимпийский комитет Швейцарии совместно с национальными ассоциациями зимних видов спорта изучает требования для возможного проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в 2030, 2034 или 2038 году в Швейцарии, сообщает официальный сайт организации.

«Швейцария становится первой (пара-) олимпийской страной-организатором в мире и организует Олимпийские и Паралимпийские игры, которые становятся выражением преобразования в устойчивое общество. В то же время — и это будет их наследием — Игры способствуют переходу к устойчивому обществу в Швейцарии», – такое видение проекта описано на официальном сайте Олимпийского комитета Швейцарии.