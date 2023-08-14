Пловчиха Сподаренко сделала заявление после смены спортивного гражданства

Чемпионка России, 25-летняя пловчиха Софья Сподаренко выступила с заявлением после смены спортивного гражданства. Теперь спортсменка будет выступать за Казахстан.
Фото: Личный архив Софьи Сподаренко
«Всем привет! Меня зовут Софья Сподаренко (на казахском языке. — Прим. «Чемпионата»), и наконец-то я могу говорить со своей аудиторией открыто. Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И сегодня я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен. Это не было простым решением, но это был осознанный и зрелый выбор. Этот год точно изменил меня. В первую очередь хочется поблагодарить Всероссийскую Федерацию плавания. Это система, в которой я выросла и показала высокие результаты. Особенная и самая тёплая благодарность Федерации Тюменской области. Спасибо всем тренерам, специалистам, которые когда-либо работали со мной. Вы сделали меня той, кто я есть.
Последняя вещь, которую я хочу сказать, это то, что я не хочу быть хорошей для каждого. У вас есть цель? У меня есть, и она потрясающая. Я была выбрана из тысяч детей и воспитана в особых условиях только для того, чтобы достичь одну цель. Что ж, я иду к ней», — сказала Сподаренко в видеоролике в социальной сети.
Сподаренко родилась в Казахстане в городе Усть-Каменогорск. Последний раз она выступала за сборную России на летней Универсиаде 2019 года в Неаполе (Италия).
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