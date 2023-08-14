ГК ЦСКА объявил о запуске абонементной программы

Гандбольный ЦСКА вступает в очередной сезон борьбы за трофеи! Армейцам предстоит побороться в OLIMPBET Суперлиге, сразиться за кубок страны и за победу в SEHA – Gazprom League.

В новый сезон ЦСКА вступает в ранге чемпионов России. Победа в Суперлиге была исторической, ведь был повержен бессменный триумфатор – «Чеховские медведи». Красно-синие намерены защитить титул и добиться новых успехов в других турнирах.

Кроме ярких спортивных баталий, болельщиков ждут разнообразный интерактив в дни матчей, розыгрыши ценных призов, классная музыка, вкусная еда и многое другое!

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Кроме этого, абонемент обладает и другими преимуществами:

— закрепление места на стадионе;

— приоритетное участие в различных активностях, розыгрышах и конкурсах;

— возможность участия в закрытых мероприятиях клуба.

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