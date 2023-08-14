ГК ЦСКА объявил о запуске абонементной программы

Гандбольный ЦСКА вступает в очередной сезон борьбы за трофеи! Армейцам предстоит побороться в OLIMPBET Суперлиге, сразиться за кубок страны и за победу в SEHA – Gazprom League.
В новый сезон ЦСКА вступает в ранге чемпионов России. Победа в Суперлиге была исторической, ведь был повержен бессменный триумфатор – «Чеховские медведи». Красно-синие намерены защитить титул и добиться новых успехов в других турнирах.
Кроме ярких спортивных баталий, болельщиков ждут разнообразный интерактив в дни матчей, розыгрыши ценных призов, классная музыка, вкусная еда и многое другое!
Абонемент позволяет посетить все домашние матчи Суперлиги, Кубка России и SEHA — Gazprom League с выгодой до 20%, а также даёт 10% скидки на покупку атрибутики в фан-шопе в фойе арены.
Кроме этого, абонемент обладает и другими преимуществами:
— закрепление места на стадионе;
— приоритетное участие в различных активностях, розыгрышах и конкурсах;
— возможность участия в закрытых мероприятиях клуба.
Приобретайте абонементы на сайте и встречайте новый гандбольный сезон в команде чемпионов!
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