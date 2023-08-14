Горячкина, Шувалова и Музычук провели первые партии тай-брейка на Кубке мира

В Баку (Азербайджан) продолжается Кубок мира ФИДЕ по шахматам. Первые партии тай-брейка матчей 1/4 финала провели россиянки Александра Горячкина и Полина Шувалова, а также украинка Анна Музычук.
Горячкина выиграла партию у Харики Дронавали (Индия), Шувалова уступила представительнице Болгарии Нургюль Салимовой, а Музычук проиграла немке Элизабет Петц.
Горячкина занимает третье место в мировом рейтинге, Музычук — 11-е, а Шувалова — 14-е.
Первой полуфиналисткой на кубке мира стала китаянка Тань Чжунъи, переигравшая в четвертьфинале представительницу Грузии Беллу Хотенашвили.
Кубок мира по шахматам среди женщин 2023 года проводится с 29 июля по 22 августа. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Александра Костенюк, вылетевшая в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка.
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