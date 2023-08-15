7-кратный чемпион мира по снукеру Хендри вылетел от пакистанца Асифа в отборе British Open

Завершился матч квалификации турнира по снукеру British Open, в котором встречались шотландец Стивен Хендри и пакистанец Мухаммад Асиф. Победу одержал Асиф.

Хендри открыл счёт, но в итоге Асиф выиграл со счётом 4:2. Следующий соперник Мухаммада станет известен позднее.

54-летний Хендри является 7-кратным чемпионом мира по снукеру. Его титулы приходятся в основном на 1990-е года. В 2012 году на своём последнем чемпионате мира Стивен дошёл до четвертьфинала. Шотландец завершил профессиональную карьеру в том же году, но спустя восемь лет решил возобновить выступления. За несколько сезонов Хендри провёл 30 матчей, из которых одержал победу в девяти.

Действующим чемпионом мира по снукеру является бельгиец Люка Брессель.