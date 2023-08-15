Поздняков положительно оценил уровень организации Игр стран СНГ в Беларуси
Поделиться
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил организацию Игр стран СНГ в Беларуси.
«Беларусь в очередной раз показала, на каком высоком уровне страна может организовать мультиспортивные международные соревнования! Поздравляю коллег из правительства республики, Национального олимпийского комитета с успехом в проведении большого спортивного праздника, а также благодарю за радушный приём и спортсменов команды России, и делегации Олимпийского комитета России на белорусской земле!» – приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.
Следующие Игры пройдут в азербайджанском Баку в 2025 году: на церемонии закрытия соревнований на «Минск-Арене» их оргкомитету был торжественно передан флаг СНГ.
Комментарии
- 15 августа 2023
-
12:38
-
12:27
-
12:13
-
11:40
-
11:22
-
10:40
-
09:46
-
00:20
- 14 августа 2023
-
22:34
-
22:09
-
21:46
-
20:02
-
19:30
-
18:34
-
18:25
-
18:08
-
17:23
-
16:55
-
16:42
-
16:19
-
15:35
-
15:17
-
15:16
-
15:01
-
13:35
-
13:07
-
12:42
-
11:25
- 13 августа 2023
-
22:14
-
20:03
-
19:40
-
18:57
-
17:45
-
17:26
-
16:36
Партнерский контент