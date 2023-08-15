Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Поздняков положительно оценил уровень организации Игр стран СНГ в Беларуси

Поздняков положительно оценил уровень организации Игр стран СНГ в Беларуси
Комментарии

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил организацию Игр стран СНГ в Беларуси.

«Беларусь в очередной раз показала, на каком высоком уровне страна может организовать мультиспортивные международные соревнования! Поздравляю коллег из правительства республики, Национального олимпийского комитета с успехом в проведении большого спортивного праздника, а также благодарю за радушный приём и спортсменов команды России, и делегации Олимпийского комитета России на белорусской земле!» – приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Следующие Игры пройдут в азербайджанском Баку в 2025 году: на церемонии закрытия соревнований на «Минск-Арене» их оргкомитету был торжественно передан флаг СНГ.

Материалы по теме
Поздняков: Игры стран СНГ стали воплощением истинных олимпийских ценностей
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023