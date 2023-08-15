Поздняков положительно оценил уровень организации Игр стран СНГ в Беларуси

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил организацию Игр стран СНГ в Беларуси.

«Беларусь в очередной раз показала, на каком высоком уровне страна может организовать мультиспортивные международные соревнования! Поздравляю коллег из правительства республики, Национального олимпийского комитета с успехом в проведении большого спортивного праздника, а также благодарю за радушный приём и спортсменов команды России, и делегации Олимпийского комитета России на белорусской земле!» – приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Следующие Игры пройдут в азербайджанском Баку в 2025 году: на церемонии закрытия соревнований на «Минск-Арене» их оргкомитету был торжественно передан флаг СНГ.