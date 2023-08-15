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Аверины — о состоянии здоровья: по соревнованиям будет понятно в сентябре

Аверины — о состоянии здоровья: по соревнованиям будет понятно в сентябре
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Чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, когда будет известна дата их возвращения на соревнования.

«Продолжаем лечиться, всё нормально. Этап Кубка сильнейших пропустим, но на Дне Москвы выступим. Но это показательное выступление, а не соревнования. По соревнованиям будет понятно где‑то в середине сентября: посмотрим по ощущениям, проконсультируемся с врачом и сообщим дату», — приводит слова Авериных «Матч ТВ».

Ранее Дина Аверина сообщила, что не примет участия в третьем этапе Кубка сильнейших, который пройдёт в Москве 16 августа.

Дина Аверина 18 раз становилась чемпионкой мира, а Арина — пять. Вместе они выигрывали серебро на Олимпийских играх в Токио (Япония) в 2021 году.

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