«Было больно». Белорусская гимнастка Горносько — об отстранении от международных турниров

Белорусская гимнастка Алина Горносько, бронзовый призёр Олимпиады в Токио и чемпионка мира по художественной гимнастике, рассказала, как относится к отстранению белорусок и россиянок от международных турниров.

«Было больно. Помогает справиться с ситуацией наш тренерский штаб во главе с Ириной Юрьевной Лепарской и то, что соревнования всё равно проходят и мы выступаем. Моя миссия — дарить людям красивую художественную гимнастику, а за всё остальное я не отвечаю и на ситуацию повлиять никак не могу. Продолжаю заниматься любимым делом и стараюсь не реагировать на негатив.

Кто‑то по нам действительно искренне скучает, поддерживает нас, ждёт возвращения. Но есть и те, кто пишет гадости. Разное приходилось о себе читать: и чтоб я умерла, и чтоб со мной произошло всё, что только может произойти. Не первый год уже льётся эта грязь, но я научилась слова и информацию фильтровать. От зависти и агрессии, увы, не спрячешься, а вот превратить чужую злобу в свою силу можно. Жизнь не остановилась, и мы движемся вместе с ней вперёд, становясь сильнее.

Следила ли за чемпионатом мира в прошлом году? Сами соревнования не видела, узнавала лишь результаты, эти несколько дней даже не могла тренироваться», — приводит слова спортсменки издание «Беларусь сегодня».