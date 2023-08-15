«Лично для меня нет разницы». Призёр ЧР-2023 по лёгкой атлетике – о нейтральном флаге

Победитель Паралимпийских игр – 2020 в Токио, бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в беге на 1500 м Антон Кулятин прокомментировал своё выступление на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Лично для меня нет разницы. Спортивная карьера у нас слишком короткая и травмоопасная, оборваться она может в любой момент. Если у тебя есть хоть малейшая возможность выступить – нужно выступать. Ты годами убивался, чтобы показать результат, и такие моменты упускать нельзя. Я ведь приехал результат показывать, а не политические убеждение демонстрировать», — сказал Кулятин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Российские спортсмены были отстранены от участия в Паралимпиаде в 2022 году.