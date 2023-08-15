Накамура опубликовал фото с отдыха в Дубае после вылета с Кубка мира

Американский шахматист Хикару Накамура опубликовал в своём «твиттере» фотографию из Дубая.
Фото: «Твиттер» Хикару Накамуры
«Приостанавливаю работу, чтобы несколько дней отдохнуть в Дубае», — написал Накамура.
Накамура уступил индийскому шахматисту Рамешбабу Прагнанандхе в матче 1/16 финала. Американец, занимающий второе место в рейтинге Международной шахматной федерации, потерпел поражение на тай-брейке со счётом 0:2.
Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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