Накамура опубликовал фото с отдыха в Дубае после вылета с Кубка мира

Американский шахматист Хикару Накамура опубликовал в своём «твиттере» фотографию из Дубая.

Фото: «Твиттер» Хикару Накамуры

«Приостанавливаю работу, чтобы несколько дней отдохнуть в Дубае», — написал Накамура.

Накамура уступил индийскому шахматисту Рамешбабу Прагнанандхе в матче 1/16 финала. Американец, занимающий второе место в рейтинге Международной шахматной федерации, потерпел поражение на тай-брейке со счётом 0:2.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходит с 30 июля по 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).