Паралимпийский чемпион Кулятин: брал кредиты, чтобы оформить справки. В итоге развёлся

Победитель Паралимпийских игр – 2020 в Токио, бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в беге на 1500 м Антон Кулятин рассказал о том, как оформлял документы на инвалидность, и к чему привело его желание стать паралимпийцем.

«Я пытался получить инвалидность и оформиться как спортсмен-паралимпиец. Проблема в том, что у нас в Новосибирске не было сертифицированных клиник для выдачи такого заключения международного образца. Нужно было ездить в Москву, проходить обследование, жить там за свой счёт. Всё получилось. Но какой ценой! Мне пришлось залезть в кредиты, чтобы оплачивать билеты и проходить обследование. Вот представьте, денег не так и много, а глава семьи залезает в долг на 500 000 рублей. Ради чего? Я ухватился за свой шанс, словно чувствовал, что это может всё изменить. При этом не было 100-процентной уверенности, что всё получится и я буду бегать на международном уровне.

Жена поначалу поддержала. Но финансовые сложности и расхождение взглядов на будущее привели к тому, что мы развелись. Ей нужно было, чтобы я был дома, рядом. А меня рядом не было. Получается, погоня за мечтой оставила меня без семьи. Сейчас живу один, с сыном постоянно общаюсь, а с бывшей супругой просто остались друзьями», — сказал Кулятин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.