Шипов: четвертьфинал КМ по шахматам можно назвать турниром «Индия против остального мира»

Шахматный комментатор Сергей Шипов поделился ожиданиями от четвертьфинала Кубка мира, выделив матч Магнус Карлсен (Норвегия) – Гукеш Доммараджу (Индия).

«Фактически сегодня начинается новый турнир: «Индия против остального мира». Четверо против четверых. Жаль, что два индийца сыграют сейчас между собой. Лучше бы они сразились с иностранцами.

Главный матч очевиден: Карлсен — Гукеш. Болею за молодого бойца! Ему всего 17, но он уже в мировой десятке. Да, класс и эрудиция Магнуса повыше. Но зато у Гукеша намного мощнее мотивация. Борись, парень!» — написал Шипов в своём телеграм-канале.

В четвертьфинале Кубка мира индийцы Рамешбабу Прагнанандха и Арджун Эригайси сыграют друг с другом, а их соотечественник Видит Гуджрати — с Ниджатом Абасовым.