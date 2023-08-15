Шипов: Непомнящий быстро и бездумно шлёпал по доске фигурами во время партии с Видитом

Шахматный комментатор Сергей Шипов прокомментировал вылет российского игрока Яна Непомнящего с Кубка мира.

«Слов у меня нет. Ян получил перевес по дебюту, а потом начал быстро и бездумно шлёпать по доске фигурами! И в момент сдачи имел ещё большой запас времени… Но для чего? В общем, Непомнящий более чем заслужил это поражение. А Видит — молодец. Победил по праву и по делу», — написал Шипов в своём телеграм-канале.

В 1/8 финала Непомнящий со счётом 2:4 проиграл представителю Индии Видиту Гуджрати. Ян был последним представителем России на Кубке мира среди мужчин.

Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Три сильнейших шахматиста (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года.