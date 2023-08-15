Горячкина выиграла первую партию в полуфинале Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Александра Горячкина (третье место в мировом рейтинге) выиграла первую партию полуфинального матча на Кубке мира по шахматам ФИДЕ с 16-й чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге).

В другом полуфинале встречаются украинка Анна Музычук (11-е место в рейтинге) и представительница Болгарии Нургюл Салимова (47-е место в рейтинге), первая партия в их матче завершилась вничью.

В четвертьфинале Горячкина переиграла шахматистку из Индии Харики Дронавали, а Чжунъи — грузинку Беллу Хотенашвили.

Кубок мира по шахматам среди женщин 2023 года проводится с 29 июля по 22 августа. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Александра Костенюк, вылетевшая в 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка.