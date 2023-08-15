Паралимпиец с юмором отреагировал на подаренные за победы на ЧМ по велоспорту часы

Испанский паравелосипедист Рикардо Тен, у которого с восьми лет ампутированы обе руки, с юмором отреагировал на получение в качестве приза на чемпионате мира по велоспорту в Глазго (Шотландия) наручных часов.
На нынешнем чемпионате мира Тен завоевал шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую), выступая в классе С1, предназначенном для атлетов с «тяжёлыми» нарушениями.
48-летний спортсмен также участвовал в пяти Паралимпийских играх (1996, 2000, 2008, 2012, 2016) в соревнованиях по плаванию, после чего перешёл в велоспорт. В этой дисциплине Тен планирует принять участие в Паралимпиаде-2024 в Париже.
В раннем детстве Рикардо коснулся высоковольтной линии электропередач, вследствие чего ему ампутировали обе руки и левую ногу. Он получил ожоги 75% тела.
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