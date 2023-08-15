Паралимпиец позитивно оценил реакцию на ситуацию с подаренными часами на ЧМ по велоспорту

Испанский паравелосипедист с ампутированными руками Рикардо Тен, которому в качестве приза на чемпионате мира по велоспорту в Глазго (Шотландия) подарили наручные часы, рассказал, что пребывает в восторге от реакции людей и шуток на тему этой ситуации.

«Я в шоке, что эта ситуация стала вирусной. Я отлично провожу время, читая ваши комментарии, есть очень остроумные…

Удивительно, как простой факт становится более вирусным, чем полученные результаты.

За равный мир во всех аспектах, обычный спорт плюс паралимпийский спорт», — написал Тен в социальной сети.

Фото: Личный архив Рикардо Тена

На чемпионате мира по велоспорту Рикардо в общей сложности завоевал шесть медалей (три золотые, две серебряные и одну бронзовую). Тен ранее участвовал в пяти Паралимпиадах в соревнованиях по плаванию.