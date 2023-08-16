Бывшего врача Team Sky и дисквалифицировали на четыре года

Бывший врач Британской федерации велоспорта и Team Sky Ричард Фримен отстранён от любой спортивной деятельности на четыре года, сообщает Associated Press.
Такое решение было вынесено независимым трибуналом национальной антидопинговой комиссии за хранение доктором запрещённого вещества и из-за двух отдельных обвинений в фальсификациях.
Независимый трибунал заявил, что Фримен намеревался предоставить запрещенное вещество одному или нескольким своим спортсменам, когда в мае 2011 года заказал 30 пакетиков Тестогеля, содержащего запрещенный тестостерон.
Фримен признался, что лгал сотрудникам Антидопинговой службы Великобритании о возврате пакетиков Тестогеля поставщику.
Антидопинговая служба Великобритании заявила, что дисквалификация Фримена отсчитывается с 22 декабря 2020 года — даты его временного отстранения. Её срок истечёт 21 декабря следующего года.
- 16 августа 2023
-
05:12
-
04:45
- 15 августа 2023
-
23:16
-
22:29
-
21:38
-
18:31
-
18:02
-
16:47
-
15:51
-
15:32
-
14:43
-
14:06
-
13:57
-
13:40
-
13:22
-
13:18
-
12:45
-
12:38
-
12:27
-
12:13
-
11:40
-
11:22
-
10:40
-
09:46
-
00:20
- 14 августа 2023
-
22:34
-
22:09
-
21:46
-
20:02
-
19:30
-
18:34
-
18:25
-
18:08
-
17:23
-
16:55