Призёр Олимпиады Ильянкова пропустит Кубок России по спортивной гимнастике из-за перелома

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2021 года в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова не сможет принять участие в Кубке России, который пройдёт в Сочи с 30 августа по 3 сентября, из-за перелома ноги. Наставница подчеркнула, что спортсменка может также пропустить все сборы национальной команды до конца года.
«Ильянкова травмирована, у неё перелом голеностопа, на Кубок России гимнастка не едет. Это произошло на тренировке у себя дома в Ленинске-Кузнецком, было неудачное приземление. Нога в гипсе, всё под контролем врачей. Но до конца года она, скорее всего, пропустит все оставшиеся сборы национальной команды», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Анастасия Ильянкова является призёром Олимпийских игр и чемпионкой Европы в упражнениях на брусьях.
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