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Экс-глава МИД Австрии: отстранение российских атлетов от турниров — это нонсенс

Экс-глава МИД Австрии: отстранение российских атлетов от турниров — это нонсенс
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль высказалась о недопуске российских спортсменов на международные соревнования. Экс-дипломат подчеркнула, что атлеты, художники и студенты должны продолжать заниматься своей деятельностью для восстановления отношений между странами.

«Это нонсенс. Это очень, очень неприятный аспект. И это то, о чём я ранее говорила: если вы хотите начать какие-то нормальные отношения, начните с технической стороны. Пусть спортсмены, пусть художники, пусть студенты работают и занимаются своим искусством, своим творчеством, своим спортом, как это и должно быть», — приводит слова Кнайсль ТАСС.

Напомним, большинство спортсменов из России и Беларуси отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

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