«Блин, тренируйтесь лучше». Кнороз — атлетам, недовольным, что белорусы выступают в России

Российская легкоатлетка, выступающая в прыжках с шестом, Полина Кнороз рассказала, как относится к тому, что теперь на российских соревнованиях могут выступать белорусские атлеты.
«Нет, не теряю ориентир без Анжелики Сидоровой, потому что сейчас к нам стали приезжать спортсмены из Беларуси. С нами выступает шестовичка Ира Жук, с которой у нас одинаковые результаты. Поэтому сейчас в секторе получаются интересные зарубы. Мы толкаем друг друга на более значимые высоты.
Лично я рада тому, что мы можем соревноваться с белорусами. Я только за. Мы громче всех кричали, что нам нужны международные старты. Поэтому я не понимаю сейчас спортсменов, которые начинают жаловаться, что к нам приезжают белорусы и занимают наши места. Блин, тренируйтесь лучше!» — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Отметим, что российские спортсмены также имеют право выступать на белорусских соревнованиях.
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