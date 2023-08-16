«Наступает деградация». Путин высказался о международном олимпийском движении

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством предрёк мировому олимпийскому движению деградацию из-за политизации и коммерциализации его структур. Глава государства отметил, что, по его мнению, это в любом случае приведёт к созданию параллельных спортивных организаций.

«В результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, определённая деградация наступает. Это просто неизбежно повлечёт за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта», — приводит слова Путина ТАСС.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от участия в международных турнирах. Таким образом МОК отреагировал на ситуацию на Украине.

В данный момент риторика организации меняется: через год, в конце марта 2023 года МОК призвал вернуть россиян и белорусов, но только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами. Это заявление было принято в штыки украинской стороной и её союзниками (они угрожают бойкотом ОИ-2024 в случае допуска россиян). Пока что полноценный процесс снятия бана так и не был запущен.