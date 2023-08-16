16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен без проблем вышел в полуфинал Кубка мира – 2023 ФИДЕ, который проходит в Баку (Азербайджан).
В четвертьфинальном поединке Карлсен со счётом 1,5:0,5 обыграл представителя Индии Доммараджу Гукеша (11-й номер мирового рейтинга).
Соперником Магнуса в полуфинале станет азербайджанец Ниджит Абасов. В своём четвертьфинале он обыграл Видита Гуджрати, который ранее выбил с турнира россиянина Яна Непомнящего.
Кубок мира по шахматам 2023 года продлится до 24 августа. Трое сильнейших шахматистов (финалисты и победитель матча за третье место) квалифицируются на турнир претендентов 2024 года. Действующим обладателем Кубка мира является польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда. На турнире, который прошёл в 2021 году, он обыграл в финале россиянина Сергея Карякина (1,5:0,5).
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