Российская гимнастка Близнюк поедет на чемпионат мира — 2023 в качестве тренера

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер подтвердила ТАСС, что двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Близнюк поедет на чемпионат мира – 2023 в Валенсии (Испания) в качестве тренера сборной Китая.

Близнюк работает с представительницами Китая с 2022 года. Соревнования в Испании, на которые российские гимнастки не допущены, пройдут с 23 по 27 августа.

29-летняя Близнюк становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Олимпийских играх 2012 и 2016 года. На Играх в Токио (Япония) она выиграла с командой серебряную медаль. В активе Близнюк есть также шесть золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.