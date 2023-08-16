Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«В моём случае это просто талант и практика». Карлсен – о своём мастерстве в эндшпилях

«В моём случае это просто талант и практика». Карлсен – о своём мастерстве в эндшпилях
Комментарии

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, как развивал своё мастерство в эндшпилях.

«В моём случае это просто талант и практика. Поначалу я не был так хорош в эндшпилях, но часто практикуясь, я, в конце концов, начал хорошо разбираться в теоретических эндшпилях», — сказал Карлсен в интервью ФИДЕ.

Также Карлсен ответил, будет ли играть в шахматы так же долго, как, к примеру, Василий Иванчук (54 года).

«Мне трудно представить себе мир, в котором я вообще не хочу играть в шахматы: будь то случайные онлайн-игры или полноценные турниры здесь и там. Я думаю, что буду играть. Буду ли я играть на чемпионате мира в преклонном возрасте? Это крайне маловероятно», — заявил Магнус.

Материалы по теме
«Что я вообще здесь делаю?» Магнус Карлсен чудит на Кубке мира по шахматам
«Что я вообще здесь делаю?» Магнус Карлсен чудит на Кубке мира по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023