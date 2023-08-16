«В моём случае это просто талант и практика». Карлсен – о своём мастерстве в эндшпилях
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16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал, как развивал своё мастерство в эндшпилях.
«В моём случае это просто талант и практика. Поначалу я не был так хорош в эндшпилях, но часто практикуясь, я, в конце концов, начал хорошо разбираться в теоретических эндшпилях», — сказал Карлсен в интервью ФИДЕ.
Также Карлсен ответил, будет ли играть в шахматы так же долго, как, к примеру, Василий Иванчук (54 года).
«Мне трудно представить себе мир, в котором я вообще не хочу играть в шахматы: будь то случайные онлайн-игры или полноценные турниры здесь и там. Я думаю, что буду играть. Буду ли я играть на чемпионате мира в преклонном возрасте? Это крайне маловероятно», — заявил Магнус.
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