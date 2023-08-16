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Команда Александра Власова стала третьей на этапе «Вуэльта Бургоса»

Команда Александра Власова стала третьей на этапе «Вуэльта Бургоса»
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Завершился второй этап шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Бургоса», которая проходит в провинции Бургос (Испания). Впервые за семь лет он прошёл в формате командной гонки.

Победу на дистанции в 13,1 километра с финишем в гору одержала нидерландская команда «Jumbo-Visma» во главе с известным словенским велогонщиком Приможем Рогличем. Представители «Jumbo-Visma» преодолели дистанцию за 14 минут и 38 секунд. Второй финишировала команда Movistar с отставанием от победителей в 19 секунд. Тройку призёров замкнул немецкий коллектив «Bora — Hansgrohe», который отстал от лидера на 30 секунд.

Отметим, что за «Bora — Hansgrohe» выступает российский велогонщик Александр Власов.

По итогам второго этапа новым лидером «Вуэльты Бургоса» стал венгр Аттила Вальтер.

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