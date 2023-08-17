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ФИДЕ запретила сменившим пол спортсменам выступать на женских турнирах по шахматам

ФИДЕ запретила сменившим пол спортсменам выступать на женских турнирах по шахматам
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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) запретила игрокам, сменившим пол с мужского на женский, выступать в женских турнирах, сообщается на официальном сайте организации.

При этом сменившие пол шахматисты смогут играть на открытых турнирах, все их титулы останутся в силе. Если пол меняется с женского на мужской, то титулы женских турниров не сохраняются. Они могут быть возвращены лишь при обратной смене пола.

«Такие решения должны основываться на дальнейшем анализе и приниматься советом ФИДЕ как можно скорее, но не более чем в течение двухлетнего периода», – сообщается на официальном сайте ФИДЕ.

Рейтинг и все полученные игроком санкции при смене пола остаются без изменений.

Новые правила вступят в силу с 21 августа и будут действовать до дальнейшего уведомления, что может занять до двух лет.

Напомним, в эти дни проходит Кубок мира ФИДЕ, который проводится в Баку (Азербайджан). Сегодня российский гроссмейстер Александра Горячкина выступит в финале.

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