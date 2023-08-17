Российского гребца Кондратьева не допустили до участия в ЧМ в Белграде

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) приняла решение о недопуске российского гребца Ильи Кондратьева до участия в чемпионате мира, который пройдёт с 3 по 10 сентября в Белграде (Сербия). Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«World Rowing не согласовала нам одного спортсмена, речь идёт об Илье Кондратьеве. Причины отказа международная федерация так и не объяснила. Надо отметить также, что мы подавали заявки ещё тогда, когда не было проведено ни одного серьёзного отборочного соревнования. Отсутствовало понимание, кто будет наиболее конкурентоспособен в период проведения чемпионата мира.

По итогам чемпионата России, который завершился в минувшие выходные, стало понятно, что Илья сейчас находится не в той форме, чтобы суметь навязать конкуренцию ведущим иностранным соперникам. И если бы нам представилась сейчас возможность подать заявку на чемпионат мира, то Кондратьева в ней не было бы. Что касается Вязовкина, Яковлева, Ювченко и Любич, то их кандидатуры были одобрены международной федерацией. Никаких проблем с участием этих спортсменов в чемпионате мира быть не должно», – приводит слова Свирина ТАСС.