В ФИДЕ оценили вероятность участия Магнуса Карлсена в турнире претендентов

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский высказался о возможном участии 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена в турнире претендентов 2024 года.
«Магнус хочет победить в любом турнире, в котором участвует. Я бы сказал, что даже сам Карлсен не знает, будет он играть в турнире претендентов или нет. Скорее всего, он пройдёт квалификацию через Кубок мира. Но я думаю, что вероятность его участия в турнире претендентов составляет более 1%, он сам об этом говорил ранее в текущем году. Не знаю, как он пришёл к этой цифре.
Это маловероятно, но не невозможно. Магнус всё ещё любит шахматы. Что может быть более захватывающим, чем вернуться и победить в претендентах? Кроме того, это очень сложный турнир, и победа в нём оценивается ничуть не ниже, чем победа в Кубке мира. Не исключаю, что Магнус будет играть, но пока рано что-то говорить наверняка. Он примет решение, когда придёт время. Конечно, я был бы рад, если бы решение было положительным, потому что пресса любит все эти истории о камбэках. Думаю, мы узнаем всё до конца декабря», — приводит слова Сутовского пресс-служба ФИДЕ.
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