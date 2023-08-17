Себастьян Коу переизбран на пост президента World Athletics
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Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) объявила о переизбрании Себастяна Коу на пост президента организации. Выборы главы организации прошли на 54-м Всемирном легкоатлетическом конгрессе.
Напомним, в 2007 году Коу стал вице-президентом World Athletics, а в августе 2015 года возглавил федерацию. В ноябре того же года при активной позиции Коу и по рекомендациям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было приостановлено членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации на неопределённый срок.
В начале августа 2023 года Коу сообщил, что World Athletics пока не планирует возвращать российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
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