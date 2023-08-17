Шахматист, занявший 4-е место в КМ, сыграет в турнире претендентов при отказе Карлсена
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Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский сообщил, что участником турнира претендентов 2024 года может стать шахматист, занявший четвёртое место в Кубке мира. Это произойдёт, если 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен откажется от участия в турнире.
«В случае отказа Магнуса от участия в турнире претендентов в Торонто место переходит игроку, занявшему четвёртое место в Кубке мира», — написал Сутовский на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Карлсен вышел в полуфинал Кубка мира по шахматам, где сыграет с азербайджанским шахматистом Ниджатом Абасовым. В другом полуфинале американец Фабиано Каруана сыграет с победителем противостояния Арджун Эригайси (Индия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
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