Умер первый русскоязычный комментатор дартс-турниров Григорий Русанов

Первый обладатель Кубка СССР по дартсу, заслуженный тренер России, первый русскоязычный комментатор дартс-турниров Григорий Русанов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает телеграм-канал спортивной федерации дартс в Москве.

О причинах смерти неизвестно. Прощание с «голосом российского дартса» состоится в субботу, 19 августа.

Фото: Телеграм-канал СФДМ info

Григорий Русанов является обладателем Кубка СССР в 1991 году, бронзовым призёром чемпионата России в личном зачёте в 1997 году и чемпионом России в микст-турнире в 2006 году. Также он получил звание заслуженного тренера России в 2003-м.

Будучи тренером сборной России по дартсу, он работал с Романом Обуховым и Владимиром Лаврентьевым. Под его руководством занимались мастера спорта Максим Алдошин и Ксения Клочек.