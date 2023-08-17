Глава World Athletics: вряд ли российские легкоатлеты попадут на ОИ в Париже

Президент международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастян Коу заявил, что сомневается в участии российских и белорусских легкоатлетов в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учётом того, что происходит на Украине», – сказал Коу журналистам на пресс-конференции после переизбрания.
Напомним, сегодня World Athletics объявила о переизбрании Себастяна Коу на пост президента организации. Выборы главы организации прошли на 54-м Всемирном легкоатлетическом конгрессе.
- 17 августа 2023
-
16:30
-
16:09
-
15:14
-
14:18
-
13:00
-
12:27
-
11:37
-
11:29
-
11:23
-
10:54
-
09:40
-
09:17
- 16 августа 2023
-
22:58
-
21:52
-
21:16
-
20:40
-
19:03
-
18:30
-
17:39
-
14:56
-
14:06
-
13:31
-
12:30
-
10:19
-
05:12
-
04:45
- 15 августа 2023
-
23:16
-
22:29
-
21:38
-
18:31
-
18:02
-
16:47
-
15:51
-
15:32
-
14:43