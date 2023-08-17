Глава World Athletics: вряд ли российские легкоатлеты попадут на ОИ в Париже

Президент международной легкоатлетической федерации (World Athletics) Себастян Коу заявил, что сомневается в участии российских и белорусских легкоатлетов в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Вряд ли российские и белорусские легкоатлеты попадут на Олимпиаду. Совет принял чёткую позицию, я буду очень удивлён, если она изменится. Мы сделали это для целостности соревнований. Конечно, мы будем мониторить ситуацию, у нас есть рабочая группа. Очень непохоже, что ситуация изменится, с учётом того, что происходит на Украине», – сказал Коу журналистам на пресс-конференции после переизбрания.

Напомним, сегодня World Athletics объявила о переизбрании Себастяна Коу на пост президента организации. Выборы главы организации прошли на 54-м Всемирном легкоатлетическом конгрессе.