Российский гроссмейстер Максим Чигаев будет представлять Испанию
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Многократный суперфиналист, призёр и победитель чемпионата России в командном зачёте, российский гроссмейстер Максим Чигаев теперь представляет команду Испании.
Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Сейчас 26-летний спортсмен занимает 154-е место в мире по рейтингу ФИДЕ (2616 балла).
Чигаев является победителем Всемирной шахматной олимпиады среди юношей до 16 лет в составе команды России в 2012 году, бронзовым призёром Первенства мира среди юношей до 16 лет в Мариборе (2012 год), бронзовым призёром Первенства Европы среди юношей до 18 лет в Будве (2013 год), а также неоднократным победителем и призёром множества этапов Кубка России и серии Рапид Гран-при России по шахматам среди мужчин.
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