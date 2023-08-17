Путин наградил главу ОКР Позднякова орденом Александра Невского

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова орденом Александра Невского. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поздняков удостоен награды за вклад в развитие физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Почёта также награждён министр физической культуры и спорта Кемеровской области, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

Станислав Поздняков является заслуженным мастером спорта СССР и России, четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях, бронзовым призёром Олимпийских игр, пятикратным серебряным призёром чемпионатов мира, 13-кратным чемпионом Европы.