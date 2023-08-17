20-летняя Салимова пробилась в финал Кубка мира по шахматам, где сразится с Горячкиной

20-летняя представительница Болгарии Нургюл Салимова (47-е место в мировом рейтинге) пробилась в финал Кубка мира ФИДЕ, который проводится в Баку (Азербайджан).
В полуфинальном поединке Салимова на тай-брейке обыграла украинского гроссмейстера Анну Музычук (11-е место в мировом рейтинге) со счётом 2,5:1,5.
За титул Салимова сразится с российской шахматисткой Александрой Горячкиной, которая, в свою очередь, в полуфинале встречалась с 16-й чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге). Поединок завершился со счётом 1,5:0,5 в пользу россиянки.
Первая партия встречи Горячкиной с Салимовой запланирована на 19 августа.
Отметим, что Горячкина во второй раз в карьере сыграет в финале Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.
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