20-летняя Салимова пробилась в финал Кубка мира по шахматам, где сразится с Горячкиной

20-летняя представительница Болгарии Нургюл Салимова (47-е место в мировом рейтинге) пробилась в финал Кубка мира ФИДЕ, который проводится в Баку (Азербайджан).

В полуфинальном поединке Салимова на тай-брейке обыграла украинского гроссмейстера Анну Музычук (11-е место в мировом рейтинге) со счётом 2,5:1,5.

За титул Салимова сразится с российской шахматисткой Александрой Горячкиной, которая, в свою очередь, в полуфинале встречалась с 16-й чемпионкой мира среди женщин, китаянкой Тань Чжунъи (восьмое место в рейтинге). Поединок завершился со счётом 1,5:0,5 в пользу россиянки.

Первая партия встречи Горячкиной с Салимовой запланирована на 19 августа.

Отметим, что Горячкина во второй раз в карьере сыграет в финале Кубка мира. В 2021 году Александра в финале уступила соотечественнице Александре Костенюк, которая в марте 2023 года сменила спортивное гражданство на швейцарское.