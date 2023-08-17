32-летний Шубенков стал третьим в финале серии «Королева российского спорта»
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, российский легкоатлет Сергей Шубенков стал третьим в финале серии «Королева российского спорта», который проходит в Екатеринбурге.
32-летний Шубенков преодолел дистанцию за 13,63 секунды. Победителем забега стал Артём Макаренко (13,36), второе место занял представитель Беларуси Виталий Парахонько (13,60).
Стоит отметить, что Шубенков выступает после травмы. В конце июня Сергей сломал ключицу после падения с мотоцикла. Спортсмен перенёс операцию, в ходе которой место перелома было зафиксировано титановой пластиной. Сергей приступил к тренировкам только 14 июля. В начале августа он выступил на чемпионате России, где завоевал серебряную медаль.
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